09.11.2021 11:35 Евгений Клочко

Кого еще не допустят к работе без COVID-сертификата: добавлен перечень профессий

Профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна, стало больше. Минздрав расширил их перечень.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на профильное министерство.

Если ранее от работы на период действия карантина отстраняли педагогов и работников центральных и местных органов власти, которые не имели сертификата о прививках от коронавируса, то теперь к их числу прибавляются и сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.

Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года. Соответственно работники, которые не провакцинируются в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Напомним, Сингапур больше не будет оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны. Власти говорят, что непривитые люди составляют "значительное большинство" тех, кто нуждается в самой интенсивной помощи.