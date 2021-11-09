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09.11.2021  11:35   Евгений Клочко

Кого еще не допустят к работе без COVID-сертификата: добавлен перечень профессий

Профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна, стало больше. Минздрав расширил их перечень.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на профильное министерство. 
 
Если ранее от работы на период действия карантина отстраняли педагогов и работников центральных и местных органов власти, которые не имели сертификата о прививках от коронавируса, то теперь к их числу прибавляются и сотрудники:
 
  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.
 
Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года. Соответственно работники, которые не провакцинируются в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок,  не будут подлежать обязательной вакцинации.
 
Напомним, Сингапур больше не будет оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны. Власти говорят, что непривитые люди составляют "значительное большинство" тех, кто нуждается в самой интенсивной помощи.
 
Источник:   Минздрав
 Тэги:  covid-19, вакцинация, минздрав, харьков
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