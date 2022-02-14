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14.02.2022  12:55   Виталий Хиневич

Патрульные в Харькове за выходные выявили десятки пьяных водителей

За прошедшие выходные патрульные Харьковской области отработали свыше тысячи вызовов.

Полиция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что с 12 по 13 февраля патрульные остановили 22 водителей, которые управляли транспортными средствами в стадии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.
 
Кроме этого было зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, семь из которых закончились травмами граждан.
 
 
Правоохранители задержали 33 человека, которые могли быть причастны к совершению правонарушений. Также было составлено 641 постановление, из которых 563 за нарушения ПДД.
Всего полицейские за два дня отработали 1193 вызова.
 
Напомним, ранее произошла авария на перекрестке переулка Костюринского и улицы Кооперативной. Столкнулись легковой автомобиль BMW и карета скорой помощи.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  полиция, нарушения, харьков
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