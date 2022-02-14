14.02.2022 12:55 Виталий Хиневич
Патрульные в Харькове за выходные выявили десятки пьяных водителей
За прошедшие выходные патрульные Харьковской области отработали свыше тысячи вызовов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что с 12 по 13 февраля патрульные остановили 22 водителей, которые управляли транспортными средствами в стадии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы.
Кроме этого было зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, семь из которых закончились травмами граждан.
Правоохранители задержали 33 человека, которые могли быть причастны к совершению правонарушений. Также было составлено 641 постановление, из которых 563 за нарушения ПДД.
Всего полицейские за два дня отработали 1193 вызова.
Напомним, ранее произошла авария
на перекрестке переулка Костюринского и улицы Кооперативной. Столкнулись легковой автомобиль BMW и карета скорой помощи.
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