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14.02.2022  13:12   Рита Парфенова

Смертельное ДТП с пешеходом под Харьковом: полиция выясняет подробности

Следователи возбудили уголовное производство по статье за нарушение правил дорожного движения.

ДТП Харьков: полиция устанавливает обстоятельства гибели жителя Слатино

Правоохранители уточняют обстоятельства происшествия, в котором погиб человек, передает РЕДПОСТ.

Около половины десятого вечера 13 февраля в поселке Слатино Харьковской области на проезжей части обнаружили местного жителя. 48-летний мужчина в тяжелом обморочном состоянии был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Мужчина находился состоянии алкогольного опьянения и к моменту, когда его нашли, у него были обморожены руки и ноги. Во время осмотра медики обнаружили на его теле травмы, вероятно, полученные в результате ДТП. Не приходя в сознание, пострадавший скончался в больнице.

Следователями отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства гибели гражданина выясняются.

Напомним,13 февраля около половины десятого вечера на обочине дороги по улице Кошевого в поселке Слатино Харьковского района был найден местный житель с характерными признаками травмирования транспортным средством.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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