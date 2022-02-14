14.02.2022 13:12 Рита Парфенова

Смертельное ДТП с пешеходом под Харьковом: полиция выясняет подробности

Следователи возбудили уголовное производство по статье за нарушение правил дорожного движения.





Правоохранители уточняют обстоятельства происшествия, в котором погиб человек, передает РЕДПОСТ.



Около половины десятого вечера 13 февраля в поселке Слатино Харьковской области на проезжей части обнаружили местного жителя. 48-летний мужчина в тяжелом обморочном состоянии был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Мужчина находился состоянии алкогольного опьянения и к моменту, когда его нашли, у него были обморожены руки и ноги. Во время осмотра медики обнаружили на его теле травмы, вероятно, полученные в результате ДТП. Не приходя в сознание, пострадавший скончался в больнице.



Следователями отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.



Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства гибели гражданина выясняются.

Напомним,13 февраля около половины десятого вечера на обочине дороги по улице Кошевого в поселке Слатино Харьковского района был найден местный житель с характерными признаками травмирования транспортным средством.