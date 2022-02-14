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14.02.2022  13:14   Людмила Виниченко

Игорь Терехов дал распоряжение отремонтировать областной военкомат

14 февраля харьковский городской голова Игорь Терехов посетил областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в микрорайоне Сортировка.

Харьковский областной военкомат отремонтируют. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. По словам военного комиссара Харьковского областного терцентра комплектования и социальной поддержки Владимира Арапа, центр создан для организованного отправления призывников в воинские части. Они прибывают в центр с апреля по июнь и с октября по декабрь. 
 
«Отсюда начинается армия, и молодые люди должны видеть, что для них созданы хорошие условия. Поэтому мы решили обновить помещения и обратились к мэрии», - рассказал Владимир Арап. 
 
Городской голова сообщил, что ремонт будет сделан в столовой, казармах и кабинете для прохождения медкомиссии. Игорь Терехов уже собрал строителей чтобы обсудить план работ и подчеркнул, что важно в первую очередь создать условия для комфортного быта. 
 
Мэр также обратил внимание на то, что будет обращаться к областной власти. 
 
“Поскольку это - областная собственность. Здесь должна быть чистота и порядок”,  - подчеркнул Игорь Терехов. 
 
Напомним, городская власть помогает обустраивать места дислокации бригады территориальной обороны Харьковской области. 
 
Тэги:  военкомат, ремонт, игорь терехов, харьков
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