14.02.2022 13:14 Людмила Виниченко

Игорь Терехов дал распоряжение отремонтировать областной военкомат

14 февраля харьковский городской голова Игорь Терехов посетил областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в микрорайоне Сортировка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. По словам военного комиссара Харьковского областного терцентра комплектования и социальной поддержки Владимира Арапа, центр создан для организованного отправления призывников в воинские части. Они прибывают в центр с апреля по июнь и с октября по декабрь.

«Отсюда начинается армия, и молодые люди должны видеть, что для них созданы хорошие условия. Поэтому мы решили обновить помещения и обратились к мэрии», - рассказал Владимир Арап.

Городской голова сообщил, что ремонт будет сделан в столовой, казармах и кабинете для прохождения медкомиссии. Игорь Терехов уже собрал строителей чтобы обсудить план работ и подчеркнул, что важно в первую очередь создать условия для комфортного быта.

Мэр также обратил внимание на то, что будет обращаться к областной власти.

“Поскольку это - областная собственность. Здесь должна быть чистота и порядок”, - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, городская власть помогает обустраивать места дислокации бригады территориальной обороны Харьковской области.