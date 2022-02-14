14.02.2022 13:30 Виталий Хиневич

В Украине повысят пенсионные выплаты: кому и на сколько

Минимальная пенсионная гарантия заработает в 2022 году.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что согласно новой пенсионной гарантии, пенсионеры возрастом от 70 лет, которые имеют трудовой стаж не менее 35 лет (для мужчин) и 30 для женщин, будут получать не менее 3 тысяч гривен.

В текущем году средний размер пенсии должен составить 4 533 гривен, что на 26% больше чем в 2020 году. Если человек не имеет необходимого трудового стажа, ему рассчитают выплаты согласно имеющегося стажа.

В таком случае при наличии хотя бы 25 лет стажа у мужчин и 20 у женщин, выплата составит не менее 2,5 тысячи гривен.

В это же время отмечается, что в октябре текущего года пенсионеры возрастом от 70 до 75 лет получат доплату к пенсии в размере 300 гривен. Индексация на 14% коснется и ежемесячных компенсационных выплат к пенсиям. Так, украинцы в возрасте 75-80 лет будут получать по 456 гривен, а в возрасте старше 80 лет — по 570 гривен.