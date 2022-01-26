26.01.2022 12:08 Евгений Клочко

Кто и как может досрочно уйти на пенсию в Украине

В Украине на законодательном уровне предусмотрен досрочный выход на пенсию определенным категориям граждан. Кто может раньше времени выйти на заслуженный отдых разбирались журналисты РЕДПОСТ.

В Пенсионном Фонде Украины (ПФУ) рассказали, украинцы каких категорий и при каких условиях имеют право на досрочный выход на пенсию

Так, досрочно выйти на пенсию в 2022 году смогут:

мужчины, достигшие 55-летнего возраста и имеющие страховой стаж не менее 25 лет;

женщины старше 50 лет, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет.

Одновременно с этим, досрочный выход на пенсию гарантирован лицам при условии, если лицо:

занимает должность в начальствующем или рядовом составе органов внутренних дел;

работает полицейским (и участвовал в боевых действиях в АТО);

или получило инвалидность в результате контузии, ранения или увечья.

Что нужно делать, чтобы досрочно выйти на пенсию в 2022 году

Украины должны обратиться в территориальные органы ПФУ через структурное подразделение с удостоверением установления соответствующего статуса. Также необходимо предоставить все документы, которые могут подтвердить участие в боевых действиях, страховой стаж, возраст.