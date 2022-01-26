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26.01.2022  12:08   Евгений Клочко

Кто и как может досрочно уйти на пенсию в Украине

В Украине на законодательном уровне предусмотрен досрочный выход на пенсию определенным категориям граждан. Кто может раньше времени выйти на заслуженный отдых разбирались журналисты РЕДПОСТ.

Досрочный выход на пенсию в 2022 году
 
В Пенсионном Фонде Украины (ПФУ) рассказали, украинцы каких категорий и при каких условиях имеют право на досрочный выход на пенсию.
 
Так, досрочно выйти на пенсию в 2022 году смогут:
 
  • мужчины, достигшие 55-летнего возраста и имеющие страховой стаж не менее 25 лет;
  • женщины старше 50 лет, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет.
 
Одновременно с этим, досрочный выход на пенсию гарантирован лицам  при условии, если лицо:

 

  • занимает должность в начальствующем или рядовом составе органов внутренних дел;
  • работает полицейским (и участвовал в боевых действиях в АТО);
  • или получило инвалидность в результате контузии, ранения или увечья.
 

Что нужно делать, чтобы досрочно выйти на пенсию в 2022 году

 
Украины должны обратиться в территориальные органы ПФУ через структурное подразделение с удостоверением установления соответствующего статуса. Также необходимо предоставить все документы, которые могут подтвердить участие в боевых действиях, страховой стаж, возраст.
 
Ренее сообщалось, что в 2022 году не каждый украинец сможет выйти на пенсию в 60 лет. Выход на пенсию будет зависеть от определенных норм действующего законодательства.
 
Тэги:  пенсия, харьков
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