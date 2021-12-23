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23.12.2021  12:15   Виталий Хиневич

Пенсионный возраст в новом году: кто не сможет выйти на заслуженный отдых

Не каждый украинец в новом году сможет выйти на пенсию в 60 лет.

трудовой стаж в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».
 
Отмечается, что выход на пенсию будет зависеть от определенных норм действующего законодательства.
 
Таким образом, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь стаж не менее 29 лет. Для желающих покинуть рабочее место в 63, общий стаж должен быть от 19 до 29 лет. В свою очередь, чтобы отдохнуть от работы в 65 лет, нужно иметь 15-19 лет стажа.
 
 
Украинцы, которые имеют стаж менее 15 лет, пенсионные выплаты не светят. Такая категория граждан может получать от государства помощь, которая не будет превышать прожиточный минимум. В свою очередь сообщается, что государственный бюджет на 2022 год предусматривает повышение пенсий всем категориям пенсионеров.
 
Напомним, оформить документы на выплату социальной помощи можно будет в приложении «Дія». До конца 2021 года услуга будет доступна не менее чем в двух областях страны. На данный момент известно, что сервис будет доступен для жителей Житомирской и Киевской областей.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  пенсия, выплаты, харьков
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