23.12.2021 12:15 Виталий Хиневич
Пенсионный возраст в новом году: кто не сможет выйти на заслуженный отдых
Не каждый украинец в новом году сможет выйти на пенсию в 60 лет.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Апостроф».
Отмечается, что выход на пенсию будет зависеть от определенных норм действующего законодательства.
Таким образом, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь стаж не менее 29 лет. Для желающих покинуть рабочее место в 63, общий стаж должен быть от 19 до 29 лет. В свою очередь, чтобы отдохнуть от работы в 65 лет, нужно иметь 15-19 лет стажа.
Украинцы, которые имеют стаж менее 15 лет, пенсионные выплаты не светят. Такая категория граждан может получать от государства помощь, которая не будет превышать прожиточный минимум. В свою очередь сообщается, что государственный бюджет на 2022 год предусматривает повышение пенсий всем категориям пенсионеров.
Напомним, оформить документы
на выплату социальной помощи можно будет в приложении «Дія». До конца 2021 года услуга будет доступна не менее чем в двух областях страны. На данный момент известно, что сервис будет доступен для жителей Житомирской и Киевской областей.
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