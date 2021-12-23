23.12.2021 12:00 Рита Парфенова

Коронавирус и Рождество: как будут проходить праздничные Богослужения в Харькове

Глав церквей и религиозных конфессий Харьковщины попросили ответственно отнестись к соблюдению карантинных ограничений во время праздничных мероприятий.

Об этом шла речь на встрече зампредседателя ХОГА Михаила Черняка со священнослужителями, сообщает РЕДПОСТ.



«Несмотря на то, что нынешняя волна заболеваемости идет на убыль, новая волна пандемии может проявить себя уже в конце января или в феврале. Призываю вас, как лидеров мнений, объяснять верующим необходимость соблюдения карантинных ограничений, чтобы они понимали, что вакцинация не является злом. Уже доказано нашей статистикой, что вакцинированные люди редко болеют и, как правило, не испытывают осложнений во время болезни», – отметил Михаил Черняк.



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Заместитель главы ХОГА уточнил, что в Харькове действуют ограничения «желтой» зоны карантина, в соответствии с которыми участники массовых меропритий должны иметь сертификаты вакцинации. Во время праздничных дней сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме. Михаил Черняк призвал верующих с пониманием относиться к возможным проверкам.



Напомним, украинские учёные предполагают, что на новогодние праздники в Украине можно ожидать увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.