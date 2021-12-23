23.12.2021 11:48 Евгений Клочко

Суд отправил под арест блогера, который плюнул в лицо патрульному в Харькове

Днепровскому автоблогеру Виталию Санжакову, более известному как «Vitos Dnepr», который в начале декабря в Харькове плюнул патрульному в лицо, 23 декабря избрали меру пресечения. Слушание проходило в Киевском районном суде Харькова.

Фото: "Суспільне Харків"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на журналистов "Суспільне Харків".

Сторона обвинения просила для блогера круглосуточного домашнего ареста. Адвокат обвиняемого Юрий Кубай возражал против подозрения в целом и домашнего ареста.

"Я не услышал обоснования объявленного подозрения, наличия реальных рисков, они приведены, но чем они обоснованы, я тоже не услышал", - заявил Кубай.

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Также адвокат назвал в суде блогера журналистом.

"Я не знаю, почему Виталий Александрович скромно молчит, ведь у него есть удостоверение журналиста и он исполнял свои обязанности", - отметил во время слушания Юрий Кубай.

Подозреваемый во время слушания отказался предоставить объяснение суду и поддержал позицию адвоката. Также стоит отметить, что Санжаков вел прямую трансляцию из зала суда на свою страничку в Instagram.

Фото: "Суспільне Харків"

Виталий Санжаков, в комментариях журналистам, объяснил свое поведение при остановке патрульными в Харькове следующим образом: "Вот у вас камеры, на них есть свет, если бы вас я сейчас ударил трижды по камере, после этого сломал бы вам микрофон и свет, а вы — патрульный, но я не могу вас ударить, чтобы вы делали? Что сделано, то сделано".

Сам же патрульный Сергей Морозов, в которого плюнул Санжаков, называет поведение блогера таким, которое не присуще "здравомыслящему человеку". По словам Морозова, блоггер ему угрожал.

"Я оцениваю его действия как угрозу для себя и своей семьи. Человек решил "хайпануть" в интернете, ему было все равно, в кого плевать - он должен был предпринять определенные действия, чтобы создать резонанс для его каналов в интернете. После этого инцидента ни новых угроз, ни извинений не было", - сказал в комментарии патрульный.

В итоге суд избрал блогеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Будет ли обжаловать меру пресечения, Санжаков решит, когда получит полный текст решения.

Напомним, 3 декабря в Харькове был избит сотрудник патрульной полиции . Он сделал замечание мужчине, который справлял малую нужду посреди улицы, на что тот избил правоохранителя.