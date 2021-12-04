    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Днепровский блогер плюнул в лицо харьковскому патрульному (видео)
04.12.2021  17:19   Евгений Клочко

Днепровский блогер плюнул в лицо харьковскому патрульному (видео)

Cкандально известный блоггер «Vitos Dnepr» ведет видеоблог, в котором записывает видео своего общении с полицейскими.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Police Control Ukraine, днепровский блогер Police Control Ukraine, он же Виталий Санжаков приехал в Харьков и успел отметиться в конфликте с патрульными.
 
На видео, которое он опубликовал на своем YouTube-канале, блогер намеренно светит фонарем в лицо правоохранителю, который остановил его  автомобиль. После продолжительной словесной перепалки с полицейским плюнул ему в лицо.
 
Остальные местные «блогеры» всячески поддерживают действия своего днепровского коллеги и на повышенных тонах грубо унижают патрульных.
 
По информации сайта Police Control Ukraine, в январе 2021 года  Виталий Санжаков был задержан сотрудниками патрульной полиции за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Он пытался скрыться от полицейских, однако был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Также он отказался от прохождения осмотра на состояние опьянения.
 
Напомним, 3 декабря в Харькове был избит сотрудник патрульной полиции. Он сделал замечание мужчине, который справлял малую нужду посреди улицы, на что тот избил правоохранителя.
 
Источник:   Police Control Ukraine
 Тэги:  блогер, патрульный, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.05 Криминал и происшествия В Харькове блогера, нецензурно оскорбившего патрульных, задержали силовики (ВИДЕО, ФОТО) 25.05 Общество Харьковчанка отгуляла свадьбу на 2 миллиона гривен (ВИДЕО) 28.07 Общество Харьковский путешественник вернулся с кругосветки с национальным достижением
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 