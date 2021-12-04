04.12.2021 17:19 Евгений Клочко

Днепровский блогер плюнул в лицо харьковскому патрульному (видео)

Cкандально известный блоггер «Vitos Dnepr» ведет видеоблог, в котором записывает видео своего общении с полицейскими.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Police Control Ukraine, днепровский блогер Police Control Ukraine, он же Виталий Санжаков приехал в Харьков и успел отметиться в конфликте с патрульными.

На видео, которое он опубликовал на своем YouTube-канале , блогер намеренно светит фонарем в лицо правоохранителю, который остановил его автомобиль. После продолжительной словесной перепалки с полицейским плюнул ему в лицо.

Остальные местные «блогеры» всячески поддерживают действия своего днепровского коллеги и на повышенных тонах грубо унижают патрульных.

По информации сайта Police Control Ukraine, в январе 2021 года Виталий Санжаков был задержан сотрудниками патрульной полиции за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Он пытался скрыться от полицейских, однако был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Также он отказался от прохождения осмотра на состояние опьянения.

Напомним, 3 декабря в Харькове был избит сотрудник патрульной полиции . Он сделал замечание мужчине, который справлял малую нужду посреди улицы, на что тот избил правоохранителя.