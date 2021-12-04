04.12.2021 17:41 Евгений Клочко

В Дергачах нашли водителя, который сбил женщину на переходе (видео)

С сообщениями о факте происшествия никто из участников и очевидцев происшествия в полицию не обращался. Информации от медиков о доставке или обращении потерпевшей в больницу также не поступало.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в отделе коммуникации областной полиции. По информации правоохранителей, ДТП произошло вблизи стадиона по улице Сумской дорога в городе Дергачи. В ходе мониторинга социальных сетей они установили, что автомобиль синего цвета на пешеходном переходе совершил наезд на неизвестную женщину.

В тот же день следователи отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области внесли сведения по факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

В ходе досудебного следствия сотрудники полиции установили автомобиль марки "АЗЛК", совершивший наезд на женщину, а также лицо, управлявшее транспортным средством. Им оказался 71-летний мужчина. Кроме того, полицейские установили личность потерпевшей, это женщина в возрасте 56 лет.

В настоящее время проводится судебно медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений. Предварительно гражданка получила легкие телесные повреждения.

Напомним, 4 декабря в районе Фельдман Экопарка произошло ДТП, в котором автомобиль Suzuki сбил дорожного рабочего.