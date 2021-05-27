27.05.2021 08:45

В Харькове блогера, нецензурно оскорбившего патрульных, задержали силовики (ВИДЕО, ФОТО)

Операция прошла вечером 26 мая на проспекте Ландау.

Операцию по задержанию блогера Mister XAM проводило спецподразделение полиции «Схід».

Мужчина известен тем, что снимает видео о том, как он общается с полицией на дороге, и выкладывает в YouTube.

По предварительной информации, причиной задержания стало видео, снятое накануне, где Мистер Хам нецензурно общается с полицейскими.

Осторожно, ненормативная лексика!



Около восьми часов вечера 26 мая он был остановлен спецподразделением полиции «Схід». Разбирательство на месте заняло несколько часов.

На блогера открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК, сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель.

«Нецензурная брань, хамство, оскорбления в сторону патрульных - такой способ общения с полицейскими выбрал для себя 35-летний харьковчанин. Ему придется ответить за неуважение к правоохранителям», – прокомментировал ситуацию начальник харьковской полиции.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет, окончательное решение примет суд, до которого полицеские обещали довести дело.



Защитники скандального блогера заявили, что задержание было спланированной операцией полиции.