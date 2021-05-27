В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
ул. Светлая, 3, 3-а,б до 23:55 26 мая;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 95 до 20:00 27 мая.
Немышлянский район:
пр. Московский, 248-а (п. №1, стояк) до 20:00 28 мая.
Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, 13 до 20:00 27 мая.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк) до 20:00 27 мая.
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк) до 20:00 26 мая.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 27 мая.
Любовь, работа, бизнес, общение – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Праздник придуман для того, чтобы у неуверенных людей появился повод отважиться на дерзкий отчаянный шаг.
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