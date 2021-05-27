27.05.2021 08:26

Аварийное отключение воды в Харькове 27 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Московский район:

ул. Светлая, 3, 3-а,б до 23:55 26 мая;

ул. Гвардейцев Широнинцев, 95 до 20:00 27 мая.



Немышлянский район:

пр. Московский, 248-а (п. №1, стояк) до 20:00 28 мая.



Новобаварский район:

ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, 13 до 20:00 27 мая.



Слободской район:

ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк) до 20:00 27 мая.



Холодногорский район:

ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк) до 20:00 26 мая.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 27 мая.