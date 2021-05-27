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27.05.2021  08:26   

Аварийное отключение воды в Харькове 27 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 27 мая

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:
ул. Светлая, 3, 3-а,б до 23:55 26 мая;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 95 до 20:00 27 мая.

Немышлянский район:
пр. Московский, 248-а (п. №1, стояк) до 20:00 28 мая.

Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, 13 до 20:00 27 мая.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк) до 20:00 27 мая.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк) до 20:00 26 мая.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 27 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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