Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 27 мая
27.05.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 27 мая

Любовь, работа, бизнес, общение – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня

Овен (21 марта – 20 апреля)
Все самые удачные мысли и проекты Овна будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов – вот залог его успеха! Вполне возможно, что именно Овен, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеет завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуется этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого он захочет очаровать.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Телец будет настроен по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ним и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Тельцу стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде «дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть» и т.д. После таких трудовых подвигов ему будет не до ссор!

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Настроение Близнецов может штормить, показывая то «минус», то «плюс». Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия – любые цвета и оттенки эмоций могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие – переживаниями самих Близнецов. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Близнецам необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак способен потратить день на пустяки – однако ему самому они пустяками казаться не будут. Звезды склоняют его к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Рака может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Льва многое зависит. Зная об этом, Лев должен постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет ее к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Дева способна увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Дева старательно раздует его до предела: ее способность давить на самые болезненные точки на высоте. Только большой вопрос – принесет ли такая победа удовлетворение самой Деве? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы могут ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у них скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Весам необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет «всего лишь» прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню – поверьте, оно того стоит!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион будет склонен сорить деньгами! Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрым Скорпион способен быть к тем, кто ему дорог, – им он просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Скорпион должен следовать за своим сердцем – но только в пределах разумного, конечно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет неотразим вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых – в глазах окружающих, которым передастся его сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Стрельца будет помогать ему и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Стрелец смотрит на них сверху вниз, его преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог будет обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого ему не придется что-то особенное говорить или делать – его молчание может оказаться не менее интригующим, чем его слова. Звезды советуют Козерогу использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Мозг Водолея открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной «зоны комфорта» и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет будоражить кровь Водолея сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Весь день в душе Рыб может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить их из себя своей неорганизованностью, а события – то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Рыбам какой-то реальный ущерб. Их способен раздражать уже сам факт того, что все идет «неправильно», «не по плану». По-настоящему разрядить напряжение Рыб способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой – будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.05 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 31 мая 30.05 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 30 мая 29.05 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 29 мая
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 