Тройное ДТП на Клочковской: подробности от полиции

В пресс-службе Нацполиции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Клочковской, которое произошло утром 26 января.
По информации правоохранителей, авария с участием трех автомобилей на улице Клочковской произошла в половину восьмого утра 26 января, передает РЕДПОСТ. Там столкнулись легковые автомобили BMW и ВАЗ 2110 и микроавтобус Volkswagen Transporter.
Предварительно установлено, что 36-летняя водитель «BMW» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2110» под управлением 66-летнего мужчины, и с «Volkswagen Transporter» под управлением 45-летнего водителя.
Водители транспортных средств получили ушибы.
Информация зарегистрирована в Едином учете. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, из-за аварии на Клочковской образовалась пробка.
Комментариев: 0
Хороший день, чтобы посвятить его занятию текущими делами. Сегодня легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.
влажность:
давление:
ветер: