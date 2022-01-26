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26.01.2022  11:55   Рита Парфенова

Тройное ДТП на Клочковской: подробности от полиции

В пресс-службе Нацполиции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Клочковской, которое произошло утром 26 января.

ДТП Харьков: подробности аварии на Клочковской

По информации правоохранителей, авария с участием трех автомобилей на улице Клочковской произошла в половину восьмого утра 26 января, передает РЕДПОСТ. Там столкнулись  легковые автомобили BMW и ВАЗ 2110 и микроавтобус Volkswagen Transporter.

Предварительно установлено, что 36-летняя водитель «BMW» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2110» под управлением 66-летнего мужчины, и с «Volkswagen Transporter» под управлением 45-летнего водителя.

Водители транспортных средств получили ушибы.

Информация зарегистрирована в Едином учете. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, из-за аварии на Клочковской образовалась пробка.

Тэги:  дтп, харьков
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