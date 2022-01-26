26.01.2022 11:40 Виталий Хиневич

Совершал акты домашнего насилия: в Харькове изъяли детей из неблагополучной семьи

Мужчина совершал акты физического и психологического насилия в отношении детей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 48-летний мужчина на протяжении длительного периода злоупотребляет алкогольными напитками. Под действием алкоголя гражданин становится агрессивным и совершает акты физического и психологического насилия в отношении детей. Кроме этого установлено, что правонарушитель является безработным.

Правоохранители составили два протокола согласно статьям 184 и 173 Административного кодекса Украины.

14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика взяла под опеку родная тетя, которая обязалась помочь подросткам.

Напомним, в отделение полиции села Двуречный Кут обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка . По ее словам, ее сожитель рано утром покинул квартиру вместе с ее 2-летним ребенком.