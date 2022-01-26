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26.01.2022  11:40   Виталий Хиневич

Совершал акты домашнего насилия: в Харькове изъяли детей из неблагополучной семьи

Мужчина совершал акты физического и психологического насилия в отношении детей.

Происшествие
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 48-летний мужчина на протяжении длительного периода злоупотребляет алкогольными напитками.  Под действием алкоголя гражданин становится агрессивным и совершает акты физического и психологического насилия в отношении детей. Кроме этого установлено, что правонарушитель является безработным.
 
Правоохранители составили два протокола согласно статьям 184 и 173 Административного кодекса Украины.
 
 
14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика взяла под опеку родная тетя, которая обязалась помочь подросткам.  
 
Напомним, в отделение полиции села Двуречный Кут обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка. По ее словам, ее сожитель рано утром покинул квартиру вместе с ее 2-летним ребенком.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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