26.01.2022 11:40 Виталий Хиневич
Совершал акты домашнего насилия: в Харькове изъяли детей из неблагополучной семьи
Мужчина совершал акты физического и психологического насилия в отношении детей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что 48-летний мужчина на протяжении длительного периода злоупотребляет алкогольными напитками. Под действием алкоголя гражданин становится агрессивным и совершает акты физического и психологического насилия в отношении детей. Кроме этого установлено, что правонарушитель является безработным.
Правоохранители составили два протокола согласно статьям 184 и 173 Административного кодекса Украины.
14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика взяла под опеку родная тетя, которая обязалась помочь подросткам.
Напомним, в отделение полиции села Двуречный Кут обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка
. По ее словам, ее сожитель рано утром покинул квартиру вместе с ее 2-летним ребенком.
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