14.02.2022 13:38 Евгений Клочко

На Сортировке планируют реконструкцию Алексеевского лугопарка

В Харькове разрабатывают проект реконструкции Алексеевского лугопарка на Сортировке.



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Такую информацию озвучил во время рабочего совещания Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщает РЕДПОСТ

Он отметил, что после комплексного благоустройства локация станет еще более востребованной среди харьковчан.

«Этот лугопарк – уникальнейшее место для отдыха харьковчан. Здесь очень большое русло реки и очень чистая вода, поэтому мы сделаем пляжную зону. Это будет очень красивая и интересная локация. Уверен, что после реконструкции сюда будут приезжать жители из других районов города», - подчеркнул Игорь Терехов.

По его словам, выполнить весь комплекс необходимых работ планируется в течение двух-трех лет. В настоящее время по поручению городского головы разрабатывается проект предстоящей реконструкции.

Отметим, Алексеевский лугопарк расположен на реке Лопань. Протяженность береговой линии на от дамбы до дамбы со стороны Сортировки - 2,08 км, площадь зеленой зоны - 196,5 тыс. кв. м, площадь зеркала воды - 214,5 тыс. кв.м.

Напомним, Харьковский голова Игорь Терехов на заседании Конгресса местных и региональных властей презентовал Владимиру Зеленскому амбициозные городские проекты