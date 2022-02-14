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14.02.2022  13:59   Валерия Кононова

Забастовка такси: состояние дел на 14 февраля

Забастовка такси в Харькове состоялась 14 февраля. Какая была реакция фирм-агрегаторов, самих таксистов и людей.

Забастовка такси состоялась 14 февраля
 
Как известно, забастовка такси планировалась 14 февраля, и может продлиться до 20 февраля, как говорят сами таксисты. Водители выступают за повышение стоимости поездок на 20-30% по причине подорожания бензина и обслуживания машины, а соответственно – низкого заработка. 
 
В свою очередь фирмы-агрегаторы выступали единым фронтом – водитель зарабатывает достаточно, за чем постоянно следят с помощью мониторинга рынка. 
 
По состоянию на 13:00 14 февраля службы такси демонстрируют повышенный спрос на машины, из-за чего также были подняты цены. Это можно увидеть в приложении Uklon, OnTaxi, Bolt. При этом последний пытается компенсировать повышение цен скидками для клиентов. 
 
"Мы всегда анализируем ситуацию, чтобы убедиться, что тарифы привлекательны для клиентов, а прибыль мотивирует водителей. Именно поэтому мы создали систему скидок для пользователей и бонусов для водителей, а также драйверы получают бонусы за брендирование авто. Мы часто проводим акции для активных водителей", – говорят в мультиприложении Bolt. 
 
OnTaxi в свою очередь планирует провести круглый стол 15 февраля, дабы урегулировать вопрос тарифов на такси и учесть все стороны ситуации и создать действующую площадку для эффективного диалога.
 
Ранее мы сообщали, почему бастуют водители в Харькове и как планируют реагировать сервисы-такси.
 
Тэги:  такси, забастовка, харьков
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