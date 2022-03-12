Таксисты Харькова занялись волонтерством (видео)

12.03.2022 09:47 Валерия Кононова

Не смотря на гневные публикации в социальных сетях о таксистах, некоторые представители их сообщества занялись волонтерством.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, работники такси разбирают завалы на Дворце спорта, а также в других точках города, помогая коммунальным службам в это нелёгкое время.

Они скоординировались сами, впервые информация об этом появилась 10 марта. По словам одного из таксистов это "ответ на то, что про нас писали в социальных сетях".

Чистят с 8 утра и призывают людей присоединиться. В идеале принести с собой метлы и лопаты и перчатки, их у нынешних волонтеров-таксистов мало.