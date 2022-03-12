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12.03.2022  09:47   Валерия Кононова

Таксисты Харькова занялись волонтерством (видео)

Не смотря на гневные публикации в социальных сетях о таксистах, некоторые представители их сообщества занялись волонтерством.

 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, работники такси разбирают завалы на Дворце спорта, а также в других точках города, помогая коммунальным службам в это нелёгкое время. 
 
Они скоординировались сами, впервые информация об этом появилась 10 марта. По словам одного из таксистов это "ответ на то, что про нас писали в социальных сетях". 
 
 
Чистят с 8 утра и призывают людей присоединиться. В идеале принести с собой метлы и лопаты и перчатки, их у нынешних волонтеров-таксистов мало.

Напомним, более  400 домов Харькова будут находиться без отопления до прекращения боевых действий. Специалисты подчеркивают,  это связано с тем, что в результате массированного обстрела были повреждены тепловые сети и важные источники теплоснабжения.

 

Тэги:  агрессия россии, волонтеры, такси, харьков
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