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12.03.2022  09:21   Валерия Кононова

Эвакуация: как уехать, стоимость билетов и что можно взять с собой

Состоянием на 11 марта "Укрзалізниця" эвакуировала более 2 миллионов граждан по Украине. Почти 230 000 были вывезены за границу.


Фото: полиция Харьковской области
Наибольшее количество людей уехали из из Киева и Харькова. Эвакуация проходит в города западной Украины. В тот момент как в вопросе выезда за границу, самой популярной страной становится Польша. 
 
Корреспондент РЕДПОСТ собрал все данные о процессе эвакуации, которые помогут жителям Харькова и других городов востока временно покинуть свой дом ради безопасности. 
 
Первое, что нужно сделать, это найти расписание поездов. Его можно увидеть на официальном сайте "Укрзалізниці". Например, расписание поездов на 12 марта. Также направления и время выкладывают на официальном телеграм-канале.  Расписание для следующего дня появляется вечером текущего около 21:00. 
 
Второй пункт эвакуации – добраться до вокзала. Тут алгоритм действий для каждого свой, в зависимости от возможностей и местоположения. Тем не менее, напоминаем, если вы добираетесь до вокзала на машине и планируете бросить её на парковке – оставьте ключи в замке зажигания или на сидении, поскольку машина будет эвакуирована полицией ради безопасного и свободного передвижения людей, а также служебного транспорта.  
 
Третий пункт эвакуации – что нужно иметь с собой. Пассажиру точно понадобится вода, примерно 1,5 литра, а также документы. Сумка с вещами не должна быть огромной. В целом, чем более компактным будет ваш багаж, тем лучше, в идеале он должен быть небольшим, места в поезде во время эвакуации крайне мало. 
 
О домашних любимцах: "Укрзалізниця" не запрещает перевозить животных! Но помните, что им может понадобиться вода и еда. Позаботьтесь об этом заранее. 
 
Важно: на самом вокзале нужно следить за табло, а также слушать объявления по вокзалу. Также можно уточнить нужную информацию у работников станции или волонтеров. 
 
Во время ожидания поезда горожане могут получить еду, воду, при необходимости – медикаменты или медицинскую помощь. 
 
Отдельная просьба сотрудников поезда: соблюдайте чистоту, заберите с собой мусор по прибытию в пункт назначения. Работники вагона не являются уборщиками, социальные сети же уже заполонили фото "чистоты", которую оставляли после себя пассажиры.
Тэги:  агрессия россии, эвакуация, харьков
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