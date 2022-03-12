12.03.2022 09:21 Валерия Кононова

Эвакуация: как уехать, стоимость билетов и что можно взять с собой

Состоянием на 11 марта "Укрзалізниця" эвакуировала более 2 миллионов граждан по Украине. Почти 230 000 были вывезены за границу.



Фото: полиция Харьковской области

Наибольшее количество людей уехали из из Киева и Харькова. Эвакуация проходит в города западной Украины. В тот момент как в вопросе выезда за границу, самой популярной страной становится Польша.

Корреспондент РЕДПОСТ собрал все данные о процессе эвакуации, которые помогут жителям Харькова и других городов востока временно покинуть свой дом ради безопасности.

Первое, что нужно сделать, это найти расписание поездов. Его можно увидеть на официальном сайте "Укрзалізниці". Например, расписание поездов на 12 марта . Также направления и время выкладывают на официальном телеграм-канале . Расписание для следующего дня появляется вечером текущего около 21:00.

Второй пункт эвакуации – добраться до вокзала. Тут алгоритм действий для каждого свой, в зависимости от возможностей и местоположения. Тем не менее, напоминаем, если вы добираетесь до вокзала на машине и планируете бросить её на парковке – оставьте ключи в замке зажигания или на сидении, поскольку машина будет эвакуирована полицией ради безопасного и свободного передвижения людей, а также служебного транспорта.

Третий пункт эвакуации – что нужно иметь с собой. Пассажиру точно понадобится вода, примерно 1,5 литра, а также документы. Сумка с вещами не должна быть огромной. В целом, чем более компактным будет ваш багаж, тем лучше, в идеале он должен быть небольшим, места в поезде во время эвакуации крайне мало.

О домашних любимцах: "Укрзалізниця" не запрещает перевозить животных! Но помните, что им может понадобиться вода и еда. Позаботьтесь об этом заранее.

Важно: на самом вокзале нужно следить за табло, а также слушать объявления по вокзалу. Также можно уточнить нужную информацию у работников станции или волонтеров.

Во время ожидания поезда горожане могут получить еду, воду, при необходимости – медикаменты или медицинскую помощь.

Отдельная просьба сотрудников поезда: соблюдайте чистоту, заберите с собой мусор по прибытию в пункт назначения. Работники вагона не являются уборщиками, социальные сети же уже заполонили фото "чистоты", которую оставляли после себя пассажиры.