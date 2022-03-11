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11.03.2022  21:24   Александра Жук

Агрессия РФ: сотни домов Харькова без отопления останутся до окончания войны

Из-за масштабных разрушений отопление в ряде домов возобновят после прекращения боевых действий в Харькове. Это каждый 20 дом мегаполиса.

Как сообщает РЕДПОСТ, согласно информации ХТС,  более  400 домов будут находиться без отопления до прекращения боевых действий. Специалисты подчеркивают,  это связано с тем, что в результате массированного обстрела были повреждены тепловые сети и важные источники теплоснабжения.
 
Восстановить  коммуникации и провести ремонтные работы на сетях тепловики  смогут только после окончания боевых действий, заявили в «Харьковских тепловых сетях». 
 
По состоянию на 11 марта, в этом списке  402 дома.  Больше всего досталось микрорайону и микрорайну вблизи Хартрона, Пятихаток и Северной Салтовке. 
 
 
Во время бомбардировки и сильных обстрелов пострадали около 2-х десятков котелень :
Котельная «Хартрон», - 106 домов , МЖК «Интернационалист», - 11 домов , Котельная «Северная 1», - 47 домов , Котельная «Северная 2»,- 34 дома, Котельная «Северная 3», 29 домов , Котельная «Северная 4», 19 домов , Котельная «Северная 5», 21 дом, Котельная «Пятихатки», 39 домов , МК 7804/Н6 - МК 7804/Н-5.1, 24 дома , Котельная «Кулиничевская», 4 дома , Котельная «Механизаторов», 2 дома , Котельная «Пятихатская», 18 домов , МК 3237 , ЦТП «Горизонт-2» , Котельная на ул. Грищенко, 7, - 26 домов, Котельная на ул. Драгоманова, 2, - 10 домов. С полный списком домов, которые останутся без отопления, можно ознакомится здесь.
 
Тем временем работы по ремонту поврежденных от обстрелов сетей, чтобы возобновить теплоснабжение  в дома харьковчан не прекращаются. Объемы работ очень большие. Коммунальщики продолжают нести службу даже во время обстрелов.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в результате агрессии РФ в Харькове разрушены 400 многоквартирных домов.
 
Тэги:  агрессия россии, без тепла, харьков
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