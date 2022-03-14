14.03.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Агрессия России: без тела остались жители более чем 500 домов в Харькове (адреса)

Обновлен список домов в Харькове, в которых тепло будет восстановлено после войны.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, по информации КП «Харьковские тепловые сети» в 535 домах отопления смогут восстановить только после окончания боевых действий и выполнения большого объема работ.

По состоянию на 14 марта, в этом перечне дома по таким адресам (https://1562.kharkov.ua/ru/news/uvaga-kp-harkivski-teplovi-merezhi-onovili-perelik-budinkiv-bez-tepla-12323.html ) (нажимность на ссылку).

По состоянию на 14 марта, в этом списке дома по следующим адресам:

Котельная «Хартрон», 106 домов ул.Астрономическая, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д, 35Е, 35Ж, 33, 3 , 39, 4, 41, 44А, 44Б, 4Ка4В, 7, 7А, 9, 33А, 35К;

пр.Жуковского, 1, 11, 13, 15, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11А;

пер.Лесопарковский 1-й, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 7А, 8;

пер.Лесопарковский 2-й, 10, 10А, 13, 13А, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 8А;

ул. Продольная, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 7А;

ул. Академика Проскуры, 1, 10, 11, 13, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г , 9Д, 8Б; ул.Рудика, 1, 3, 4А, 4Б, 5, 7, 4, 1А, 2, 8;

Старошишковская, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А;

ул. Чкалова, 17;

ул. Шишковская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 5, 6, 6А, 8, 8А;

ул.Лесопарковская, 3А; Умеренности,70; ул.Дача №55, 9, 11. МЖК "Интернационалист", 11 домов ул.Кричевского, 50, 48, 40, 37, 39, 38, 41, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 42;

ул. Горянская, 70. Котельная «Северная 1» 47 домов ул.Гвардейцев-Широнинцев, 101, 91, 93, 95, 97, 99, 101А;

Дружбы Народов, 202, 204, 206, 208, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2

ул.Леся Сердюка, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 4;

Источники, 13, 15, 3, 7, 9, 9А, 5, 11А. Котельная «Северная 2», 34 дома ул.Гвардейцев-Широнинцев, 109, 111, 113;

Дружбы Народов, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 2 4

ул. Леся Сердюка, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/2;

ул. Метростроителей, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8. Котельная «Северная 3», 29 домов ул.Гвардейцев-Широнинцев, 121, 123, 125, 127;

Леся Сердюка, 50, 52, 54, 56;

ул.Метростроителей, 1, 11, 13, 15, 17, 29, 3, 5, 7, 9, 19;

Натальи Ужвий, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92. Котельная «Северная 4», 19 домов ул.Гвардейцев-Широнинцев, 102, 108, 112, 114, 116;

ул.Метростроителей, 25, 27, 29, 41, 43, 25А;

Натальи Ужвий, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 96, 98. Котельная «Северная 5», 21 дом ул.Гвардейцев-Широнинцев, 102, 84, 88, 92, 94, 96/30, 88Б;

Дружбы Народов, 249/80, 253А, 255, 257А, 259, 261, 263, 267, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 281А, 279А; ул.Метростроителей, 32, 34, 38, 40, 42. Котельная «Пятихатки», 39 домов пр.Академика Курчатова, 11, 13, 15А, 17, 1А, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 5, 7, 9, 1;

п-д.Евпаторийский, 1, 2, 3, 5;

Академика Вальтера, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 2, 21, 21А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 14А;

ул.Гаркуши, 1, 3;

Академика Волкова, 1, 2, 3, 4, 6;

Академическая, 1, 2, 4;

Академика Синельникова, 1, 3, 5, 11;

бул.Мира, 2А, 1, 2, 3, 4. МК 7804/Н6 – МК 7804/Н-5.1, 24 дома ул.Кашубы, 11, 13, 15, 2/1, 4, 6, 7, 9;

ул.Полтавский Путь, 188, 188/10, 188/11, 188/12, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188В, 190, 190/2, 190/3, 190/4 , 190/5, 190/6, 190/9. Котельная «Кулиничевская», четыре дома ул.Кулиничевская, 82, 84, 86, 88. Котельная «Механизаторов», два дома ул.Механизаторов, 2, 3. Котельная на ул. Пятихатская,11, 20 домов пр.Московский, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296А, 296Б, 298, 298А, 300, 300Б, 302, 302А, 304, 304А, 3, 3 , 318, 318А, 300А;

Пятихатская, 11, 5, 9, 9А. МК 3237 пр.Индустриальный, 1А (к. 7, к 9, к. 79, к. 80).