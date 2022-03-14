14.03.2022 17:58 Дмитрий Колоней
Агрессия России: без тела остались жители более чем 500 домов в Харькове (адреса)
Обновлен список домов в Харькове, в которых тепло будет восстановлено после войны.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации КП «Харьковские тепловые сети» в 535 домах отопления смогут восстановить только после окончания боевых действий и выполнения большого объема работ.
По состоянию на 14 марта, в этом перечне дома по таким адресам (https://1562.kharkov.ua/ru/news/uvaga-kp-harkivski-teplovi-merezhi-onovili-perelik-budinkiv-bez-tepla-12323.html ) (нажимность на ссылку).
По состоянию на 14 марта, в этом списке дома по следующим адресам:
Котельная «Хартрон»,
106 домов
-
ул.Астрономическая, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д, 35Е, 35Ж, 33, 3 , 39, 4, 41, 44А, 44Б, 4Ка4В, 7, 7А, 9, 33А, 35К;
-
пр.Жуковского, 1, 11, 13, 15, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11А;
-
пер.Лесопарковский 1-й, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 7А, 8;
-
пер.Лесопарковский 2-й, 10, 10А, 13, 13А, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 8А;
-
ул. Продольная, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 7А;
-
ул. Академика Проскуры, 1, 10, 11, 13, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г , 9Д, 8Б; ул.Рудика, 1, 3, 4А, 4Б, 5, 7, 4, 1А, 2, 8;
-
Старошишковская, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А;
-
ул. Чкалова, 17;
-
ул. Шишковская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 5, 6, 6А, 8, 8А;
-
ул.Лесопарковская, 3А; Умеренности,70; ул.Дача №55, 9, 11.
МЖК "Интернационалист",
11 домов
-
ул.Кричевского, 50, 48, 40, 37, 39, 38, 41, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 42;
-
ул. Горянская, 70.
Котельная «Северная 1»
47 домов
-
ул.Гвардейцев-Широнинцев, 101, 91, 93, 95, 97, 99, 101А;
-
Дружбы Народов, 202, 204, 206, 208, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
-
ул.Леся Сердюка, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 4;
-
Источники, 13, 15, 3, 7, 9, 9А, 5, 11А.
Котельная «Северная 2»,
34 дома
-
ул.Гвардейцев-Широнинцев, 109, 111, 113;
-
Дружбы Народов, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 2 4
-
ул. Леся Сердюка, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/2;
-
ул. Метростроителей, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8.
Котельная «Северная 3»,
29 домов
-
ул.Гвардейцев-Широнинцев, 121, 123, 125, 127;
-
Леся Сердюка, 50, 52, 54, 56;
-
ул.Метростроителей, 1, 11, 13, 15, 17, 29, 3, 5, 7, 9, 19;
-
Натальи Ужвий, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92.
Котельная «Северная 4»,
19 домов
-
ул.Гвардейцев-Широнинцев, 102, 108, 112, 114, 116;
-
ул.Метростроителей, 25, 27, 29, 41, 43, 25А;
-
Натальи Ужвий, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 96, 98.
Котельная «Северная 5»,
21 дом
-
ул.Гвардейцев-Широнинцев, 102, 84, 88, 92, 94, 96/30, 88Б;
-
Дружбы Народов, 249/80, 253А, 255, 257А, 259, 261, 263, 267, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 281А, 279А; ул.Метростроителей, 32, 34, 38, 40, 42.
Котельная «Пятихатки»,
39 домов
-
пр.Академика Курчатова, 11, 13, 15А, 17, 1А, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 5, 7, 9, 1;
-
п-д.Евпаторийский, 1, 2, 3, 5;
-
Академика Вальтера, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 2, 21, 21А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 14А;
-
ул.Гаркуши, 1, 3;
-
Академика Волкова, 1, 2, 3, 4, 6;
-
Академическая, 1, 2, 4;
-
Академика Синельникова, 1, 3, 5, 11;
-
бул.Мира, 2А, 1, 2, 3, 4.
МК 7804/Н6 – МК 7804/Н-5.1,
24 дома
-
ул.Кашубы, 11, 13, 15, 2/1, 4, 6, 7, 9;
-
ул.Полтавский Путь, 188, 188/10, 188/11, 188/12, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188В, 190, 190/2, 190/3, 190/4 , 190/5, 190/6, 190/9.
Котельная «Кулиничевская»,
четыре дома
-
ул.Кулиничевская, 82, 84, 86, 88.
Котельная «Механизаторов»,
два дома
Котельная на ул. Пятихатская,11,
20 домов
-
пр.Московский, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296А, 296Б, 298, 298А, 300, 300Б, 302, 302А, 304, 304А, 3, 3 , 318, 318А, 300А;
-
Пятихатская, 11, 5, 9, 9А.
МК 3237
-
пр.Индустриальный, 1А (к. 7, к 9, к. 79, к. 80).
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