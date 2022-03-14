14.03.2022 17:23 Дмитрий Колоней

Коммунальщики восстановили водоснабжение в микрорайоне Харькова

Подача воды потребителям харьковского поселка полностью восстановлена.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, бригады КП «Харьковводоканал» возобновили подачу холодной воды жителям поселка Основа. После аварии на магистральном трубопроводе бригады оперативно приступили к восстановительным работам, задействовав спецтехнику и оборудование.

К 15.00 ремонт завершили и в полном объеме возобновили водоснабжение в микрорайоне. Кроме того, как сообщили на предприятии, ремонтники КП "Харьковводоканал" устранили аварийную ситуацию на трубопроводе холодного водоснабжения в Немышлянском районе Харькова.