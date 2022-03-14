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14.03.2022  17:23   Дмитрий Колоней

Коммунальщики восстановили водоснабжение в микрорайоне Харькова

Подача воды потребителям харьковского поселка полностью восстановлена.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, бригады КП «Харьковводоканал» возобновили подачу холодной воды жителям поселка Основа. После аварии на магистральном трубопроводе бригады оперативно приступили к восстановительным работам, задействовав спецтехнику и оборудование.
 
 
К 15.00 ремонт завершили и в полном объеме возобновили водоснабжение в микрорайоне. Кроме того, как сообщили на предприятии, ремонтники КП "Харьковводоканал" устранили аварийную ситуацию на трубопроводе холодного водоснабжения в Немышлянском районе Харькова. 
 
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков, основа
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