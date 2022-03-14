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14.03.2022  16:51   Дмитрий Колоней

Агрессия России: Харьковскому зоопарку нужна помощь

Об этом сообщила заместитель директора Харьковского зоопарка Карина Детюк.


Агрессия России: Харьковскому зоопарку нужна помощь
Как сообщает РЕДПОСТ, Карина Детюк отметила, что реконструированный зоопарк должен стать самым безопасным и комфортным местом для животных, но из-за войны его воспитанники вынуждены жить в страхе и страдать.
 
По ее словам, многие харьковчане уехали из города, но самые храбрые все еще пытаются накормить и защитить животных. Некоторые зоозащитники даже привели в зоопарк свои семьи, спасая жизнь животных и рискуя собственной. Однако в условиях военных действий нелегко найти пищу для животных, в частности, обезьянам нужны фрукты и овощи, а хищникам – мясо.
 
«Наши волки сейчас могут выть тревожными сиренами, и наши сердца разрывают от боли. Когда мы смотрим в глаза наших животных, мы видим страх и горе, но мы сделаем все, чтобы помочь, накормить и защитить зоопарк», - подчеркнула Карина Детюк.

Помочь зоопарку финансово можно по следующим реквизитам.

КО ХАРЬКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК КОММУНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 61058, ул. Сумская 35. Харьков, Украина
Код УССР 02220881
Банк: СОО КОМПАНИЯ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» Зарегистрированный адрес: 01001, Украина, Киев, ул. Грушевского, 1Д
Код SWIFT: PBANUA2X
Счет UA723515330000026003015902357, валюта USD (доллар США)
 
КО ХАРЬКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК КОММУНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 61058, ул. Сумская 35. Харьков, Украина
Код УССР 02220881
Банк: СОО КОМПАНИЯ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» Зарегистрированный адрес: 01001, Украина, Киев, ул. Грушевского, 1Д
Код SWIFT: PBANUA2X
Счет U UA503515330000026009035901912, валюта евро (Евро).
 
Тэги:  агрессия россии, помощь зоопарку, харьков
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