14.03.2022 16:51 Дмитрий Колоней

Агрессия России: Харьковскому зоопарку нужна помощь

Об этом сообщила заместитель директора Харьковского зоопарка Карина Детюк.



Агрессия России: Харьковскому зоопарку нужна помощь



Как сообщает РЕДПОСТ , Карина Детюк отметила , что реконструированный зоопарк должен стать самым безопасным и комфортным местом для животных, но из-за войны его воспитанники вынуждены жить в страхе и страдать.

По ее словам, многие харьковчане уехали из города, но самые храбрые все еще пытаются накормить и защитить животных. Некоторые зоозащитники даже привели в зоопарк свои семьи, спасая жизнь животных и рискуя собственной. Однако в условиях военных действий нелегко найти пищу для животных, в частности, обезьянам нужны фрукты и овощи, а хищникам – мясо.

«Наши волки сейчас могут выть тревожными сиренами, и наши сердца разрывают от боли. Когда мы смотрим в глаза наших животных, мы видим страх и горе, но мы сделаем все, чтобы помочь, накормить и защитить зоопарк», - подчеркнула Карина Детюк.

Помочь зоопарку финансово можно по следующим реквизитам.

КО ХАРЬКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК КОММУНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 61058, ул. Сумская 35. Харьков, Украина

Код УССР 02220881

Банк: СОО КОМПАНИЯ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» Зарегистрированный адрес: 01001, Украина, Киев, ул. Грушевского, 1Д

Код SWIFT: PBANUA2X

Счет UA723515330000026003015902357, валюта USD (доллар США)

КО ХАРЬКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК КОММУНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 61058, ул. Сумская 35. Харьков, Украина

Код УССР 02220881

Банк: СОО КОМПАНИЯ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» Зарегистрированный адрес: 01001, Украина, Киев, ул. Грушевского, 1Д

Код SWIFT: PBANUA2X

Счет U UA503515330000026009035901912, валюта евро (Евро).