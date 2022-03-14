14.03.2022 16:33 Дмитрий Колоней

По всему Харькову продолжается вывоз мусора

В КП «КВБО» отметили, что многие частные компании в Харькове бросили закрепленные за ними дома на произвол судьбы.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на горсовет, коммунальщики вывозят мусор по всему городу, в том числе от домов, которые до военных действий обслуживались другими компаниями.

«Водители наших мусоровозов продолжают бесстрашно ездить под грохот обстрелов. Не первый раз доказываем, что только с нами харьковчане могут быть уверены в чистоте своих придомовых территорий», - отметили на предприятии.