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14.03.2022  16:33   Дмитрий Колоней

По всему Харькову продолжается вывоз мусора

В КП «КВБО» отметили, что многие частные компании в Харькове бросили закрепленные за ними дома на произвол судьбы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, коммунальщики вывозят мусор по всему городу, в том числе от домов, которые до военных действий обслуживались другими компаниями.
 
 
«Водители наших мусоровозов продолжают бесстрашно ездить под грохот обстрелов. Не первый раз доказываем, что только с нами харьковчане могут быть уверены в чистоте своих придомовых территорий», - отметили на предприятии.
 
 
Тэги:  вывоз мусора, коммунальщики, харьков
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