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14.03.2022  15:53   Дмитрий Колоней

Агрессия России: все преступления оккупантов фиксируют полицейские Харьковщины (фото)

Полицейские Харьковщины документируют все преступления, совершенные российскими оккупантами на территории региона.

Агрессия России: все преступления оккупантов фиксируют полицейские Харьковщины
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, следователи произвели осмотр двух мест обстрелов по гражданским домам в Немышлянском районе города. От снарядов оккупантов погиб харьковчанин.
 
 
В Дергачах в результате обстрела погиб ребенок 2007 года рождения.
Девочка пошла в другую комнату за игрушками для маленьких детей и в этот момент в их здание попал снаряд.
В доме были родители и два ребенка, они не пострадали.
 
Агрессия России: все преступления оккупантов фиксируют полицейские Харьковщины
 
Обстрелян жилой дом в центре города по улице Свободы.
На месте работает ГСЧС и следователи.
Число пострадавших устанавливается.
 
Агрессия России: все преступления оккупантов фиксируют полицейские Харьковщины
 
Агрессия России: все преступления оккупантов фиксируют полицейские Харьковщины
 
Полиция продолжает работать не смотря ни на что! Нас не запугать. Мы идем к победе.
Слава Украине!
 
 
Тэги:  агрессия рф, преступления оккупантов, харьков
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