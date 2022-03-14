14.03.2022 15:53 Дмитрий Колоней

Агрессия России: все преступления оккупантов фиксируют полицейские Харьковщины (фото)

Полицейские Харьковщины документируют все преступления, совершенные российскими оккупантами на территории региона.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Нацполицию, следователи произвели осмотр двух мест обстрелов по гражданским домам в Немышлянском районе города. От снарядов оккупантов погиб харьковчанин.

В Дергачах в результате обстрела погиб ребенок 2007 года рождения.

Девочка пошла в другую комнату за игрушками для маленьких детей и в этот момент в их здание попал снаряд.

В доме были родители и два ребенка, они не пострадали.

Обстрелян жилой дом в центре города по улице Свободы.

На месте работает ГСЧС и следователи.

Число пострадавших устанавливается.

Полиция продолжает работать не смотря ни на что! Нас не запугать. Мы идем к победе.

Слава Украине!