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14.03.2022  12:41   Евгений Клочко

Харьковщина получила 19 автомобилей для экстренной медицинской помощи

КП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" получило гумконвой из 19 автомобилей медицинской помощи.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской военной администрации Олега Синегубова.
 
По его словам, 14 марта от Министерства здравоохранения Харьковской области передали 19 автомобилей скорой помощи. 4 – реанимобили получили от волонтеров из-за границы. Их передаем Областному центру экстренной медицинской помощи.
 
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Тэги:  агрессия россии, медики, олег синегубов, харьков
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