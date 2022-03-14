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14.03.2022  12:32   Евгений Клочко

На Прикарпатье проверили условия жизни эвакуированных детей из Харьковской области (видео)

Прикарпатские полицейские проверили условия пребывания эвакуированных из Харьковской области детей.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины. По их информации, сотрудники ювенальной превенции полиции Ивано-Франковщины совместно со службой по делам детей и медиками проверили условия проживания детей, которых доставили на Прикарпатье из регионов, где проходят активные боевые действия.
 
11 марта в детский санаторий в Ворохте из Харьковской области прибыли дети от рождения до 15 лет. Их привезли из четырех детских заведений Харьковской области в сопровождении работников этих учреждений.
 
Детям созданы надлежащие условия пребывания, они обеспечены всем необходимым в соответствии с возрастом, а именно: питанием, одеждой, средствами ухода. Детей обследовали медики и им предоставлено дальнейшее сопровождение.
 
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