На Прикарпатье проверили условия жизни эвакуированных детей из Харьковской области (видео)

14.03.2022 12:32 Евгений Клочко

Прикарпатские полицейские проверили условия пребывания эвакуированных из Харьковской области детей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины. По их информации, сотрудники ювенальной превенции полиции Ивано-Франковщины совместно со службой по делам детей и медиками проверили условия проживания детей, которых доставили на Прикарпатье из регионов, где проходят активные боевые действия.

11 марта в детский санаторий в Ворохте из Харьковской области прибыли дети от рождения до 15 лет. Их привезли из четырех детских заведений Харьковской области в сопровождении работников этих учреждений.

Детям созданы надлежащие условия пребывания, они обеспечены всем необходимым в соответствии с возрастом, а именно: питанием, одеждой, средствами ухода. Детей обследовали медики и им предоставлено дальнейшее сопровождение.