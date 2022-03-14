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14.03.2022  12:09   Евгений Клочко

Как в Харькове получить помощь от Красного Креста

Харьковчане могут оставить запрос на помощь от Харьковской областной организации Общества Красного Креста.

Харьковчане могут оставить запрос на помощь от Харьковской областной организации Общества Красного Креста.
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Для этого необходимо заполнить гугл-форму, указав имя, контактный телефон, местонахождение, количество нуждающихся в помощи и их категорию (человек с инвалидностью, многодетная семья, одинокий/пожилой человек, ребенок до семи лет и др.), а также отметив, в какой именно помощи они нуждаются.
 
 
Если нет возможности заполнить форму, можно также обратиться в информационный центр по тел.: +38 (066) 701 11 10, +38 (093) 352 01 00, +38 (096) 598 39 74, +38 (095) 125 10 60 (только telegram-сообщение).
 
Напомним, все городские службы работают над жизнеобеспечением Харькова. В частности, в городе начали совместно с Харьковской областной военной администрацией выплату пенсий.
 
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Тэги:  агрессия россии, гуманитарная помощь, красный крест, харьков
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