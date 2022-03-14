14.03.2022 12:09 Евгений Клочко

Как в Харькове получить помощь от Красного Креста

Харьковчане могут оставить запрос на помощь от Харьковской областной организации Общества Красного Креста.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Для этого необходимо заполнить гугл-форму, указав имя, контактный телефон, местонахождение, количество нуждающихся в помощи и их категорию (человек с инвалидностью, многодетная семья, одинокий/пожилой человек, ребенок до семи лет и др.), а также отметив, в какой именно помощи они нуждаются.

Если нет возможности заполнить форму, можно также обратиться в информационный центр по тел.: +38 (066) 701 11 10, +38 (093) 352 01 00, +38 (096) 598 39 74, +38 (095) 125 10 60 (только telegram-сообщение).