14.03.2022 11:39 Евгений Клочко

В Харькове развозят продукты питания и начали выплату пенсий горожанам

Все городские службы работают над жизнеобеспечением Харькова. В частности, в городе начали совместно с Харьковской областной военной администрацией выплату пенсий.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова в эфире телеканала «UA: Перший»

По его словам, все городские службы работают, несмотря на постоянные обстрелы, которые продолжаются постоянно. В частности, сегодня практически полностью был разрушен еще один жилой дом в центральной части Харькова . На месте происшествия уже работают спасатели и коммунальные службы, которые разбирают завалы.

«Ситуация напряженная, но мы не сдаемся и сдаваться не собираемся. Мы обязательно победим. Все люди настроены по-боевому, и сегодняшняя ситуация нас не испугает. Начинаем выплаты пенсий, выплатили нашим бюджетникам деньги. Особое внимание уделяем нашим коммунальным предприятиям, не прекращаем вывозить мусор, работают тепловики, водяники, энергетики, газовики», - подчеркнул городской голова.

Также он отметил, что главы и работники районных администраций, волонтеры ежедневно развозят горожанам продукты питания и довозят медикаменты, чтобы обеспечить людей всем необходимым.