    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове развозят продукты питания и начали выплату пенсий горожанам
14.03.2022  11:39   Евгений Клочко

В Харькове развозят продукты питания и начали выплату пенсий горожанам

Все городские службы работают над жизнеобеспечением Харькова. В частности, в городе начали совместно с Харьковской областной военной администрацией выплату пенсий.


city.kharkov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  Харьковского городского голову Игоря Терехова в эфире телеканала «UA: Перший»
 
По его словам, все городские службы работают, несмотря на постоянные обстрелы, которые продолжаются постоянно. В частности, сегодня практически полностью был разрушен еще один жилой дом в центральной части Харькова. На месте происшествия уже работают спасатели и коммунальные службы, которые разбирают завалы.
 
«Ситуация напряженная, но мы не сдаемся и сдаваться не собираемся. Мы обязательно победим. Все люди настроены по-боевому, и сегодняшняя ситуация нас не испугает. Начинаем выплаты пенсий, выплатили нашим бюджетникам деньги. Особое внимание уделяем нашим коммунальным предприятиям, не прекращаем вывозить мусор, работают тепловики, водяники, энергетики, газовики», - подчеркнул городской голова.
 
Также он отметил, что главы и работники районных администраций, волонтеры ежедневно развозят горожанам продукты питания и довозят медикаменты, чтобы обеспечить людей всем необходимым.
 
Подписывайтесь на Telegram-канал РЕДПОСТ.
Тэги:  агрессия россии, продукты, пенсии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.03 ЖКХ Агрессия России: в Харькове разрушено около 600 домов 14.03 Общество Агрессия России: харьковским спасателям нужны альпинисты 14.03 ЖКХ Агрессия России: без тела остались жители более чем 500 домов в Харькове (адреса)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 