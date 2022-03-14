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14.03.2022  11:19   Евгений Клочко

В Харькове после авианалета оккупантов полностью разрушен дом в центре города (видео)

14 марта в результате авиабомбардировки оккупационных войск РФ был разрушен жом в "сердце" Харькова

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области. 
 
14 марта в центре города, в результате авиаудара произошло разрушение в четырехэтажном жилом доме без последующего горения. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
 
Подразделениями ГСЧС проводятся поисковые работы. От ГСЧС привлечены 22 человека и 5 ед. техники.
 
Напомним, сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы в здании Харьковской областной государственной администрации после ракетного удара оккупантов.

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Тэги:  агрессия россии, авианалет, харьков
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