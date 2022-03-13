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13.03.2022  16:15   Евгений Клочко

Аварийно-спасательные работы в здании Харьковской облгосадминистрации (видео)

Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы в здании Харьковской областной государственной администрации.

Фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы в здании Харьковской облгосадминистрации, а также расчистка близлежащих улиц от остатков строительных материалов и сгоревших автомобилей.

На месте происшествия спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС.

Напомним, утром, 1 марта российские оккупанты нанесли авиаудара по площади Свободы в центре Харькова. От мощного взрыва серьезно пострадало здание Харьковской областной государственной администрации. Во всех зданиях, расположенных в эпицентре взрыва выбиты все окна.

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Тэги:  агрессия россии, хога, харьков
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