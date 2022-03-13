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13.03.2022  14:28   Евгений Клочко

На Харьковщине российские оккупанты обстреляли комплекс «Шебелинкагаздобычи» (видео)

12 марта российские оккупационные войска обстреляли установку комплексной подготовки газа ГПУ «Шебелинкагаздобычи».

На Харьковщине российские оккупанты обстреляли комплекс Шебелинкагаздобычи
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области. 
 
По их информации, вражеские ракеты попали в установку комплексной подготовки газа ГПУ «Шебелинкагаздобычи», которая находится вблизи с. Глазуновка Изюмского района Харьковской области.
 
На Харьковщине российские оккупанты обстреляли комплекс Шебелинкагаздобычи
 
К моменту прибытия пожарных горели здание операторной и газовый сепаратор. Наблюдалось интенсивное факельное горение газа по установке и трубопроводу, находящемуся возле помещения операторной, разрушительные повреждения помещения операторной.
 
На Харьковщине российские оккупанты обстреляли комплекс Шебелинкагаздобычи
 
Площадь пожара составляла около 300 кв. Спасатели перекрыли все запорные арматуры, ведущие к поврежденным установкам и трубопроводам и провели их охлаждение. После этого интенсивность горения значительно снизилась. По предварительным данным, травмирован был 1 работник предприятия, погибших нет.
 
На Харьковщине российские оккупанты обстреляли комплекс Шебелинкагаздобычи
 
Напомним, продолжаются аварийно-спасательные работы по Холодногорской улице Харькова. Здесь недавно вражеская ракета попала в 5-этажный жилой дом.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
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