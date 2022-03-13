13.03.2022 14:28 Евгений Клочко

На Харьковщине российские оккупанты обстреляли комплекс «Шебелинкагаздобычи» (видео)

12 марта российские оккупационные войска обстреляли установку комплексной подготовки газа ГПУ «Шебелинкагаздобычи».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

По их информации, вражеские ракеты попали в установку комплексной подготовки газа ГПУ «Шебелинкагаздобычи», которая находится вблизи с. Глазуновка Изюмского района Харьковской области.

К моменту прибытия пожарных горели здание операторной и газовый сепаратор. Наблюдалось интенсивное факельное горение газа по установке и трубопроводу, находящемуся возле помещения операторной, разрушительные повреждения помещения операторной.

Площадь пожара составляла около 300 кв. Спасатели перекрыли все запорные арматуры, ведущие к поврежденным установкам и трубопроводам и провели их охлаждение. После этого интенсивность горения значительно снизилась. По предварительным данным, травмирован был 1 работник предприятия, погибших нет.

Напомним, продолжаются аварийно-спасательные работы по Холодногорской улице Харькова. Здесь недавно вражеская ракета попала в 5-этажный жилой дом.

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