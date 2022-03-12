12.03.2022 15:52 Дмитрий Колоней

Агрессия России: спасатели разбирают завалы после обстрела в Харькове

Работы идут на Холодногорской улице в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, 12 марта 2022 года, продолжаются аварийно-спасательные работы по Холодногорской улице Харькова. Здесь недавно вражеская ракета попала в 5-этажный жилой дом. На месте работают 25 спасателей и 3 ед. техники, а также коммунальная техника. По предварительным данным под завалами на 4 этаже находится тело погибшей 73-летней женщины.