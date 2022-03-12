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12.03.2022  15:32   Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: Канада вводит санкции против России

Об этом заявили в офисе премьер-министра Канады.

Канада вводит санкции против России
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Укринформ, Канада:
  1. замораживает все средства и закрывает въезд в страну российским олигархам Роману Абрамовичу и Алишеру Усманову, депутату Игорю Янчуку, главе ЦИК россии Элле Памфиловой и судье Елене Морозовой.
  2. вводит санкции в отношении авиастроительного завода "Гражданские самолеты Сухого", министерство обороны рф, "Казанский вертолетный завод и другие оборонные предприятия.
 
Абрамович владеет значительной долей в канадском металлургическом конгломерате, поэтому долго избегал санкций Канады.
 
 
Тэги:  санкции, агрессия рф, харьков, украина
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