12.03.2022 14:18 Евгений Клочко

В Харькове осколком снаряда ранена фельдшер скорой помощи

Осколочное ранение получила утром 12 марта 2022 года фельдшер Центра экстренной медицинской помощи в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. По их информации, после обслуживания вызова в одном из районов Харькова бригада медиков попала под обстрел.

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Одним из осколков снаряда пробило специализированное авто. Сама фельдшер была ранена в область живота. К счастью, водитель спецавто оперативно доставил раненую коллегу в ближайшее профильное лечебное учреждение, где ее экстренно прооперировали.

По состоянию на сегодняшний день - жизни медработника ничего не угрожает, состояние - средней тяжести.