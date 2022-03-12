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12.03.2022  13:33   Евгений Клочко

Сергей Бабкин перепел свой хит "Я- солдат" и посвятил его войне с оккупантами (видео)

Харьковчанин и экс-участник группы 5'nizza Сергей Бабкин перепел свой хит "Я – солдат".

 
Об этом сообщил на своем Telegram-канале экс-министр МВД Арсен Аваков. По его словам, теперь он посвящен войне России против Украины, сообщает РЕДПОСТ.
 
«Я солдат, и, поверьте, не хотел я войны,
Но плевать уже на рваные раны.
Я солдат свободной и великой страны
Я герой, обо мне напишут вскоре романы», - идется в тексте песни.
 

 

Тэги:  агрессия россии, эвакуация, харьков
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