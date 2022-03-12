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12.03.2022  13:08   Евгений Клочко

В Харькове 12 марта открыты 39 аптечных пунктов: адреса

По состоянию на 12 марта в Харькове приобрести лекарства в нескольких десятках открытых аптеках.

Открытые аптеки в Харькове: список адресов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. по их информации, купить медикаменты и товары медицинского назначения можно в аптеках по адресам:
  • ул. Вернадского, 14,
  • пр. Победы, 75-а,
  • ул. Пушкинская, 74,
  • ул. Деревянко, 38,
  • ул. Холодногорская, 11,
  • ул. Героев Труда, 24,
  • пл. Восстания, 5/6,
  • ул. Культуры, 16,
  • ул. Грицевца, 29,
  • ул. Академика Павлова, 44-б,
  • ул. Рыбалко, 24/17 и др. 
 
Также 61 аптека открыта в Харьковской области и 673 - в Украине. С полным списком работающих аптечных пунктов и их телефонами в Харькове и области можно ознакомиться по ссылке.
 
Напомним, в Харьков поступает гуманитарная помощь от международных партнеров, которую, по состоянию на сегодня, 12 марта, можно получить в 37-ми почтовых отделениях города.
 
Тэги:  агрессия россии, аптеки, харьков
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