12.03.2022 12:39 Евгений Клочко

Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь: список адресов

В Харьков поступает гуманитарная помощь от международных партнеров, которую, по состоянию на сегодня, 12 марта, можно получить в 37-ми почтовых отделениях города.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его словам, за сутки в областном гуманитарном штабе разгрузили 7 фур и 13 вагонов помощи из Польши, Швейцарии и Словении. Полученное отправляют на пункты выдачи и военным, а также распределяют в другие громады области.

«Отправили 40 тонн для наших военных на передовую. Кроме продуктов питания, отвезли теплые вещи, свитера, одеяла, нижнее белье, карематы, спальные мешки, средства гигиены», - сообщил Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что в городе постоянно работают над расширением списка пунктов выдачи гуманитарной помощи. Получить ее можно в 16 отделениях сети «Новая Почта» и 21 отделении сети «Укрпочта».

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой почте»:

пр. Людвига Свободы, 35;

ул. Ахсарова, 21;

пер. Пискуновский, 4;

пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;

ул. Амосова, 11;

проезд Стадионный, 13;

пр. Героев Сталинграда, 169/24;

ул. Луи Пастера, 318;

ул. Ньютона, 98;

пр. Льва Ландау, 46;

пр. Архитектора Алешина, 5;

пр. Индустриальный, 24/31;

ул. Шевченко, 24-а;

ул. Пушкинская, 96.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:

ул. Беркоса, 26;

ул. Академиков Ахиезеров, 16/50;

ул. Петра Болбочана, 3, 46;

ул. Холодногорская, 7;

пр. Славы, 5;

ул. Китаенко, 4;

ул. Аэрофлотская, 12;

пр. Льва Ландау, 20;

ул. Академика Проскуры, 9-б;

ул. Шевченко, 224;

ул. Гвардейцев Широнинцев, 41;

ул. Валентиновская, 31;

пр. Юбилейный, 49-а, 57/106;

ул. Краснодарская, 181-б; ул. Амосова, 5;

пр. Александровский, 113;

ул. Рыбалко, 40;

пр. Московский, 259;

пр. Победы, 59.

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