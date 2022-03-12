12.03.2022 12:39 Евгений Клочко
Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь: список адресов
В Харьков поступает гуманитарная помощь от международных партнеров, которую, по состоянию на сегодня, 12 марта, можно получить в 37-ми почтовых отделениях города.
Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
По его словам, за сутки в областном гуманитарном штабе разгрузили 7 фур и 13 вагонов помощи из Польши, Швейцарии и Словении. Полученное отправляют на пункты выдачи и военным, а также распределяют в другие громады области.
«Отправили 40 тонн для наших военных на передовую. Кроме продуктов питания, отвезли теплые вещи, свитера, одеяла, нижнее белье, карематы, спальные мешки, средства гигиены», - сообщил Олег Синегубов.
Он подчеркнул, что в городе постоянно работают над расширением списка пунктов выдачи гуманитарной помощи. Получить ее можно в 16 отделениях сети «Новая Почта» и 21 отделении сети «Укрпочта».
Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой почте»:
-
пр. Людвига Свободы, 35;
-
ул. Ахсарова, 21;
-
пер. Пискуновский, 4;
-
пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;
-
ул. Амосова, 11;
-
проезд Стадионный, 13;
-
пр. Героев Сталинграда, 169/24;
-
ул. Луи Пастера, 318;
-
ул. Ньютона, 98;
-
пр. Льва Ландау, 46;
-
пр. Архитектора Алешина, 5;
-
пр. Индустриальный, 24/31;
-
ул. Шевченко, 24-а;
-
ул. Пушкинская, 96.
Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:
-
ул. Беркоса, 26;
-
ул. Академиков Ахиезеров, 16/50;
-
ул. Петра Болбочана, 3, 46;
-
ул. Холодногорская, 7;
-
пр. Славы, 5;
-
ул. Китаенко, 4;
-
ул. Аэрофлотская, 12;
-
пр. Льва Ландау, 20;
-
ул. Академика Проскуры, 9-б;
-
ул. Шевченко, 224;
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 41;
-
ул. Валентиновская, 31;
-
пр. Юбилейный, 49-а, 57/106;
-
ул. Краснодарская, 181-б; ул. Амосова, 5;
-
пр. Александровский, 113;
-
ул. Рыбалко, 40;
-
пр. Московский, 259;
-
пр. Победы, 59.
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