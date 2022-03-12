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12.03.2022  12:39   Евгений Клочко

Где в Харькове можно получить гуманитарную помощь: список адресов

В Харьков поступает гуманитарная помощь от международных партнеров, которую, по состоянию на сегодня, 12 марта, можно получить в 37-ми почтовых отделениях города.


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
 
По его словам, за сутки в областном гуманитарном штабе разгрузили 7 фур и 13 вагонов помощи из Польши, Швейцарии и Словении. Полученное отправляют на пункты выдачи и военным, а также распределяют в другие громады области.
 
«Отправили 40 тонн для наших военных на передовую. Кроме продуктов питания, отвезли теплые вещи, свитера, одеяла, нижнее белье, карематы, спальные мешки, средства гигиены», - сообщил Олег Синегубов.
 
Он подчеркнул, что в городе постоянно работают над расширением списка пунктов выдачи гуманитарной помощи. Получить ее можно в 16 отделениях сети «Новая Почта» и 21 отделении сети «Укрпочта».
 
Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой почте»:
  • пр. Людвига Свободы, 35;
  • ул. Ахсарова, 21;
  • пер. Пискуновский, 4;
  • пр. Гагарина, 54-а, 176, 199;
  • ул. Амосова, 11;
  • проезд Стадионный, 13;
  • пр. Героев Сталинграда, 169/24;
  • ул. Луи Пастера, 318;
  • ул. Ньютона, 98;
  • пр. Льва Ландау, 46;
  • пр. Архитектора Алешина, 5;
  • пр. Индустриальный, 24/31;
  • ул. Шевченко, 24-а;
  • ул. Пушкинская, 96.
 
Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:
  • ул. Беркоса, 26;
  • ул. Академиков Ахиезеров, 16/50;
  • ул. Петра Болбочана, 3, 46;
  • ул. Холодногорская, 7;
  • пр. Славы, 5;
  • ул. Китаенко, 4;
  • ул. Аэрофлотская, 12;
  • пр. Льва Ландау, 20;
  • ул. Академика Проскуры, 9-б;
  • ул. Шевченко, 224;
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 41;
  • ул. Валентиновская, 31;
  • пр. Юбилейный, 49-а, 57/106;
  • ул. Краснодарская, 181-б; ул. Амосова, 5;
  • пр. Александровский, 113;
  • ул. Рыбалко, 40;
  • пр. Московский, 259;
  • пр. Победы, 59.

Напомним, в Украине запущен проект "Работа в тылу". Это биржа волонтерских работ, как онлайн, так и офлайн.

 

Тэги:  агрессия россии, гуманитарная помощь, харьков
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