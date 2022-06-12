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12.06.2022  10:14   Рита Парфенова

Стало известно о ранении 16 детей в Харьковской области в результате обстрелов оккупантов

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 16 детей в Харьковской области.

Криминал Харьков: об обстрелов пострадало еще 16 детей

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает РЕДПОСТ.

В частности, 3 июня во время обстрела оккупантами города Балаклея получила ранение 11-летняя девочка.

В результате обстрела Харькова 30 мая с минно-взрывными ранениями в лечебное учреждение доставлен 16-летний парень.

Также стало известно, что в результате обстрела автомобиля в начале военной агрессии в Харькове получил ранение 17-летний парень.

По состоянию на утро 12 июня 2022 года более 795 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 287 детей погибли и более 508 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 217, Харьковской – 149, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

Источник:   Офис Генерального прокурора
 Тэги:  дети, ранение, обстрел, харков, агрессия россии
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