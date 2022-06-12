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12.06.2022  10:30   Виталий Хиневич

В Харьковской области оккупанты нанесли значительный ущерб сельскохозяйственному предприятию

Предприятие занималось выращивание зерновых и бобовых культур.

Оккупанты разрушили предприятие Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что предприятие во время артобстрела и двух авианалетов, которые совершили оккупанты, получило разрушения.
 
Кроме того, в результате этих действий вызвано засорение территории строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов общей площадью 16 000 м2 (объем свыше 100 м3). 
 
Ущерб окружающей среде из-за этого составляет более 30,9 млн грн.
 
Напомним, в Харькове правоохранители провели осмотр пострадавшего памятника архитектуры.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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