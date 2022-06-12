В Харьковской области оккупанты нанесли значительный ущерб сельскохозяйственному предприятию

Предприятие занималось выращивание зерновых и бобовых культур.
Комментариев: 0
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь с грозой.
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
влажность:
давление:
ветер: