12.06.2022 10:30 Виталий Хиневич

В Харьковской области оккупанты нанесли значительный ущерб сельскохозяйственному предприятию

Предприятие занималось выращивание зерновых и бобовых культур.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что предприятие во время артобстрела и двух авианалетов, которые совершили оккупанты, получило разрушения.

Кроме того, в результате этих действий вызвано засорение территории строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов общей площадью 16 000 м2 (объем свыше 100 м3).

Ущерб окружающей среде из-за этого составляет более 30,9 млн грн.