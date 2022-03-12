12.03.2022 16:50 Дмитрий Колоней

Агрессия России: в Харькове оккупантам дали команду стрелять в гражданских

СБУ в Харькове перехватила разговоры оккупантов.



Агрессия России: в Харькове оккупантам дали команду стрелять в гражданских



Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на СБУ, попытки российской армии оцепить город все менее результативны, а потери оккупантов значительны. По информации спецслужб, 2 тысяч боевиков так называемой ЛНР, захотевших штурмовать Харьков, в живых остались только 20-25 человек.

Это заставляет оккупантов бешенствовать, и так открывается истинное лицо «миротворцев».

«Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рить, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху*рить, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили», – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.

Мы продолжаем собирать факты военных преступлений РФ.

Захватчики обязательно будут отвечать за каждый выстрел, за каждый разрушенный дом и каждую жизнь.

Если, конечно, останутся в живых.