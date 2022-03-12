12.03.2022 16:50 Дмитрий Колоней
Агрессия России: в Харькове оккупантам дали команду стрелять в гражданских
СБУ в Харькове перехватила разговоры оккупантов.
Агрессия России: в Харькове оккупантам дали команду стрелять в гражданских
Как сообщает РЕДПОСТ
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на СБУ, попытки российской армии оцепить город все менее результативны, а потери оккупантов значительны. По информации спецслужб, 2 тысяч боевиков так называемой ЛНР, захотевших штурмовать Харьков, в живых остались только 20-25 человек.
Это заставляет оккупантов бешенствовать, и так открывается истинное лицо «миротворцев».
«Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рить, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху*рить, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили», – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.
Мы продолжаем собирать факты военных преступлений РФ.
Захватчики обязательно будут отвечать за каждый выстрел, за каждый разрушенный дом и каждую жизнь.
Если, конечно, останутся в живых.
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