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12.03.2022  17:40   Евгений Клочко

Детская фабрика-кухня в Харькове работает в ежедневном режиме

КП "Городская молочная фабрика-кухня детского питания" не прекращало работу ни на один день и работает каждый день без выходных!


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие. Отмечается, что пункты выдачи детского питания по городу работают и продукция  для детей доставляется ежедневно.

Коммунальное предприятия обеспечивает  продукцией также детей, которые находятся в метрополитене, бомбоубежищах, подвалах. Сотрудники развозят не только детское питание для детей, но и воду для грудничков!

По всем вопросам доставки и заказах жители Харькова могут обращаться по тел. 0675705580

 

Тэги:  детское питание, харьков
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