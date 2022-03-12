Детская фабрика-кухня в Харькове работает в ежедневном режиме

КП "Городская молочная фабрика-кухня детского питания" не прекращало работу ни на один день и работает каждый день без выходных!
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие. Отмечается, что пункты выдачи детского питания по городу работают и продукция для детей доставляется ежедневно.
Коммунальное предприятия обеспечивает продукцией также детей, которые находятся в метрополитене, бомбоубежищах, подвалах. Сотрудники развозят не только детское питание для детей, но и воду для грудничков!
По всем вопросам доставки и заказах жители Харькова могут обращаться по тел. 0675705580
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