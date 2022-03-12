В Харькове начали выплаты бюджетникам – Игорь Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов разместил обращение в своем Телеграмм-канале.
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился к жителям города:
"Дорогие харьковчане!
12 марта: 17 дней героически держится город-герой Харьков. И это наша с вами общая заслуга. Заслуга наших военных, всех вас, медиков, коммунальщиков. На маршруты сегодня вышли 68 машин, которые вывозят мусор из Харькова.
Искренняя благодарность водителям, несмотря на опасность обстрелов, работают. Искренняя благодарность тепловикам – только за ночь они подключили 48 домов. И это их награда. Низкий поклон им за это. Искренняя благодарность водителям, включающим и переключающим разбитые водопроводы.
Мы начали выплачивать зарплату, несмотря на всю сложность, ведущуюся войну, мы начинаем платить людям — учителям, медикам, дворовым рабочим, всем нашим бюджетникам. Дорогие мои, мы держимся, мы вместе! Мы победим! Потому что мы харьковчане".
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: