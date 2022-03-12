12.03.2022 17:59 Дмитрий Колоней

В Харькове начали выплаты бюджетникам – Игорь Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов разместил обращение в своем Телеграмм-канале.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов обратился к жителям города:

"Дорогие харьковчане!

12 марта: 17 дней героически держится город-герой Харьков. И это наша с вами общая заслуга. Заслуга наших военных, всех вас, медиков, коммунальщиков. На маршруты сегодня вышли 68 машин, которые вывозят мусор из Харькова.

Искренняя благодарность водителям, несмотря на опасность обстрелов, работают. Искренняя благодарность тепловикам – только за ночь они подключили 48 домов. И это их награда. Низкий поклон им за это. Искренняя благодарность водителям, включающим и переключающим разбитые водопроводы.

Мы начали выплачивать зарплату, несмотря на всю сложность, ведущуюся войну, мы начинаем платить людям — учителям, медикам, дворовым рабочим, всем нашим бюджетникам. Дорогие мои, мы держимся, мы вместе! Мы победим! Потому что мы харьковчане".