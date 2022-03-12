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12.03.2022  18:26   Дмитрий Колоней

«Харьковводоканал» работает несмотря на мороз и обстрелы

Бригады КП «Харьковводоканал» продолжают работать в условиях военного времени, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение в домах харьковчан.


«Харьковводоканал» работает несмотря на мороз и обстрелы
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, специалисты предприятия уже возобновили водоснабжение в Шевченковском районе города.
 
«Несмотря на мороз и взрывы, которые раздаются весь день, наши водоканальцы сделали все возможное и даже немного больше, чтобы в домах харьковчан снова появилась вода. Сегодня ведутся работы в Новобаварском районе. Не паникуйте, все будет хорошо! Мы работаем!» – отметили на предприятии.
 
Также там напомнили, что работники аварийных бригад проводят необходимые работы в удобных водонепроницаемых костюмах, недавно приобретенных предприятием.
 
«Когда мы впервые продемонстрировали специальные водонепроницаемые костюмы для наших аварийщиков, их вид поразил многих – яркие, похожие на скафандры космонавтов. Некоторые упрекали, что цена слишком высока, но мы ориентировались на нужды ремонтников и консультировались с профи на местах. Мы приобрели для них лучшее, потому что люди – это самое дорогое и ценное, что у нас есть», - отметили на предприятии.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, коммунальщики, харьков, ремонт
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