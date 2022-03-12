12.03.2022 19:01 Дмитрий Колоней

Агрессия России: Google вводит систему оповещения о воздушной тревоге

Компания Google сообщила, что планирует реализовать функцию оповещения о воздушной тревоге на территории Украины.



Агрессия России: Google вводит систему оповещения о воздушной тревоге



Как сообщает РЕДПОСТ , она будет доступна для всех смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.

Об этом в официальном блоге сообщил президент по международным вопросам Кент Уолкер. Он отметил, что миллионы украинцев полагаются на сигналы тревоги, которые помогают спасти жизнь при авиаударах.

"По просьбе правительства Украины мы начали внедрять систему оперативного оповещения через службу Google Play для смартфонов на базе операционной системе Android, которая дополнит уже существующие способы информирования граждан о потенциальной опасности", – сказано в сообщении.