12.03.2022 19:52 Дмитрий Колоней

Агрессия России: оккупанты бросают в бой, как "пушечное мясо", альтернативщиков (видео)

Об этом на видео СБУ говорит очередной пленник, который всего месяц призвался в армию.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на СБУ, в бой брошены даже новобранцы и "альтернативщики" - призывники, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах. Об этом сообщает пленный солдат.

"За этот месяц я успел стать российским военным, потом военным преступником, а сейчас – еще и военным пленником", - говорит оккупант.

Он сам признается, что русская армия не могуча, а просто "длинна". Причем многие подразделения войск – обычный балласт. “Наша военная задача – отвлечение. Фактически нас обстреливали, пока кто-то более подготовленыйн выполнял свою задачу”.

Теперь он говорит против других захватчиков и помогает СБУ довести дело до Гаагского трибунала.

На спасение не надеется, потому что РФ даже трупы солдат не забирает.