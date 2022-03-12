12.03.2022 20:31 Дмитрий Колоней

Разбил витрину и крал холодильник: в Харькове задержан мародер (фото)

В Харькове поймали на горячем очередного мародера.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Нацполицию, пойман 48-летний злоумышленник, разбивший витрину хлебного магазина и похитил холодильник. Он доставлен в отдел полиции. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство».

Минимальное наказание за мародерство согласно ст. 432 Уголовного кодекса Украины, увеличен с трех до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, санкции ряда статей Уголовного кодекса Украины дополнены квалифицирующим признаком – совершение преступления в условиях военного или чрезвычайного положения.

Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, немедленно звоните по телефону 102.

Также сообщить о преступлении можно с помощью чат-бота в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot «Служба 102 полиции Харьковской области».