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12.03.2022  20:31   Дмитрий Колоней

Разбил витрину и крал холодильник: в Харькове задержан мародер (фото)

В Харькове поймали на горячем очередного мародера.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, пойман 48-летний злоумышленник, разбивший витрину хлебного магазина и похитил холодильник. Он доставлен в отдел полиции. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
 
Напомним, Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство». 
Минимальное наказание за мародерство согласно ст. 432 Уголовного кодекса Украины, увеличен с трех до пяти лет лишения свободы.
 
Кроме того, санкции ряда статей Уголовного кодекса Украины дополнены квалифицирующим признаком – совершение преступления в условиях военного или чрезвычайного положения.
Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, немедленно звоните по телефону 102.
Также сообщить о преступлении можно с помощью чат-бота в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot «Служба 102 полиции Харьковской области».
 
Тэги:  кража, мародер, харьков
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