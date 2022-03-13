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13.03.2022  11:35   Евгений Клочко

Как принимают украинских переселенцев в польском Перемышле (видео)

Харьковчанка бренд-менеджер в IT-компании ZONE3000 Алена Толстова рассказала корреспонденту РЕДПОСТ о ситуации в центре беженцев в польском Перемышле.

Украинские переселенцы в польском Перемышле: ситуация в центре беженцев
 
По ее словам, при пересечении украино-польской границы в г. Перемышль беженцев из Украины радушно встречают волонтеры. Есть информационный пункт, еда, пледы, сим-карты – все это не нужно просить, волонтеры сами встречают людей и предлагают все необходимое. 
 
Налажено транспортное сообщение – прямо с границы украинцам предлагают сесть на бесплатные автобусы до Варшавы, Кракова, Вроцлава и других городов. Если вам некуда ехать или вы устали, за 15 минут автобус довезет вас до центра беженцев недалеко от железнодорожного вокзала Перемышля.
 
Центр размещен в здании большого торгового центра. Есть информационные пункты, кухня, помещения с раскладушками, где можно переночевать. Людей очень много, но волонтёры пытаются помочь каждому и устроить его наилучшим образом. 
 
Из центра регулярно отправляются автобусы в польские города, в Германию, Францию и другие направления. Волонтеры разъясняют, куда можно поехать, в какой стране украинцев готовы принять и разместить. Даже если вы не знаете языков, вам пришлось бежать из дома, и вы не знаете, что делать, в Польше вам обязательно помогут.
 
"На всем пути лично я встретила только помощь и поддержку", - резюмировала Алена Толстова.
 

Тэги:  агрессия россии, эвакуация, харьков
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