    
Главная Новости Харькова Общество Город-побратим поддержал Харьков и всю Украину в борьбе с российскими оккупантами (фото)
13.03.2022  12:13   Евгений Клочко

Город-побратим поддержал Харьков и всю Украину в борьбе с российскими оккупантами (фото)

В городе-побратиме Харькова Нюрнберге прошла акция поддержки Украины.

Город-побратим поддержал Харьков и всю Украину в борьбе с российскими оккупантами
Фото: Rüdiger Löster
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Facebook организации Interbridge Nbg e.V. Отмечается, что 12 марта в Нюрнберге прошла демонстрация солидарности с Украиной, отражающей подлое военное вторжение Российской Федерации.
 
"Невыразимо больно осознавать, что в 21 веке в сердце Европы идет война. Моих друзей, меня и очень многих других людей пугает, что в России правит сумасшедший психопат, который пытается разрушить наш мирный порядок и международное право.
 
 
Мы все должны бороться против путинского режима, потому что сегодня мы все украинцы!
 
Слава Украине и всему Свободному Миру!", - говорится в сообщении.
 

Фотогалерея

Тэги:  агрессия россии, эвакуация, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.03 Криминал и происшествия На Харьковщине российские оккупанты обстреляли комплекс «Шебелинкагаздобычи» (видео) 13.03 Общество Как принимают украинских переселенцев в польском Перемышле (видео) 12.03 Криминал и происшествия Агрессия России: оккупанты бросают в бой, как "пушечное мясо", альтернативщиков (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 