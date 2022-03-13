13.03.2022 12:13 Евгений Клочко

Город-побратим поддержал Харьков и всю Украину в борьбе с российскими оккупантами (фото)

В городе-побратиме Харькова Нюрнберге прошла акция поддержки Украины.

Фото: Rüdiger Löster

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Facebook организации Interbridge Nbg e.V . Отмечается, что 12 марта в Нюрнберге прошла демонстрация солидарности с Украиной, отражающей подлое военное вторжение Российской Федерации.

"Невыразимо больно осознавать, что в 21 веке в сердце Европы идет война. Моих друзей, меня и очень многих других людей пугает, что в России правит сумасшедший психопат, который пытается разрушить наш мирный порядок и международное право.

Мы все должны бороться против путинского режима, потому что сегодня мы все украинцы!

Слава Украине и всему Свободному Миру!", - говорится в сообщении.

Фотогалерея